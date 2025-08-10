Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть

Мы видим, как гибнет промышленность Европы. С точки зрения США, европейские рынки должны умереть. Может ли Россия с выгодой для себя воспользоваться этой ситуацией?

Пытаться извлечь что-то с падающего рынка, наверное, можно, но не на стратегическом уровне. России интереснее быть там, где рынки растут. Малайзия или Индонезия, может быть, нам не так близки, но там идет рост, и туда надо идти со своим газом, нефтью, вооружениями и атомной энергетикой. Европа становится менее интересной. Пока не понятно, до какой степени их экономика будет угасать, но сейчас делать там особенно нечего.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» писатель и публицист Дмитрий Лекух.