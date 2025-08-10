Президент РФ обсудил с членами СБ региональную безопасность

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ вопросы региональной политики в применении к обеспечению безопасности. Регулярное совещание состоялось в очном формате в Сенатском дворце Кремля.

"Сегодня мы обсудим некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, безусловно, к обеспечению и решению вопросов безопасности", - отметил глава государства, обращаясь к присутствующим.

В качестве докладчиков на совещании выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

В совещании также приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Сергей Шойгу, руководитель Администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Николай Патрушев, а также главы МИД РФ Сергей Лавров и Минобороны России Андрей Белоусов.