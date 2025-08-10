Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта

Российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Январское Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново ДНР. За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.