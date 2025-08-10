Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 августа 2025 / 22:10
КОТИРОВКИ
USD
10/08
79.7796
EUR
10/08
92.8800
Новости часа
Во Франции начали расследование после угроз расправы в адрес Макрона ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в конце следующей недели
Москва
10 августа 2025 / 22:10
Котировки
USD
10/08
79.7796
0.0000
EUR
10/08
92.8800
0.0000
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
8 августа 2025 / 19:45
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
8 августа 2025 / 15:48
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта
8 августа 2025 / 15:30
Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Январское Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново ДНР. За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве. 

ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
20:47
Во Франции начали расследование после угроз расправы в адрес Макрона
20:33
ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в конце следующей недели
20:15
Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать с Украины, а украинцам некуда
19:59
Нетаньяху считает "поощрением терроризма" запрет Германии на поставки оружия
19:28
Шесть человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике
19:15
Путин и Лукашенко обсудили контакты президента России с Уиткоффом
18:57
Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину
18:47
Туск допустил скорую заморозку боевых действий на Украине
18:30
Моди заявил, что с нетерпением ждет визита Путина в Индию
18:15
Путин обсудил с Токаевым ход диалога с Вашингтоном по урегулированию на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения