ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
8 августа 2025 / 19:45
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
8 августа 2025 / 15:48
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Безопасность
Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта
8 августа 2025 / 15:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Январское Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново ДНР. За минувшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
