Лукашенко: Зеленский должен остановиться, чтобы Киев остался столицей Украины

Владимир Зеленский должен остановиться, чтобы Киев продолжал быть столицей Украины. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

"На сегодняшний день Украина уже потеряла суверенитет над территориями. А если бы Зеленский меня послушал, когда я с ним тогда разговаривал, то эти земли были бы в составе Украины. Ну, Донбасс немного, а так все было бы Украиной. Вот поэтому, исходя из прошлого, Зеленскому надо остановиться, чтобы и Киев оставался столицей Украины. А так могут потерять вообще страну", - подчеркнул белорусский лидер.