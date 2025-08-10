Си Цзиньпин приветствовал контакты России и США

Китай приветствует контакты между Россией и США. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китай с радостью наблюдает за тем, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса", - цитирует его Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию китайской стороны, указав, что у сложных проблем нет простых решений. "Независимо от изменения обстановки, Китай будет придерживаться последовательной позиции и настойчиво содействовать примирению и переговорам", - заключил он.