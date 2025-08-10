The Telegraph: Зеленский признал невозможность вернуть перешедшие под контроль РФ территории

Владимир Зеленский признал невозможность возврата Украине территорий, перешедших под контроль РФ. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как отмечается, Украина приветствовала бы прекращение огня при условии отсутствия международного признания перешедших под российский контроль территорий.

Вместе с тем Зеленский признал, что освобождение территорий с помощью вооруженных сил теперь невозможно и необходим поиск дипломатических решений для достижения соглашения, указывает издание.

Доля украинцев, желающих быстрого завершения конфликта путем мирных переговоров, достигла 69%, более чем втрое превысив показатель 2022 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного американской соцслужбой Gallup.