Лукашенко заявил, что не будет выдвигаться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен выдвигаться на новый президентский срок.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую", - сказал он в интервью американскому журналу Time, показанному в эфире телеканала "Первый информационный".

Глава белорусского государства также обратил внимание, что он моложе президента США Дональда Трампа и также находится в хорошей физической форме.

"Если Трампу скоро 80 и он прилично выглядит, то я человек тоже спортивный, стараюсь вести такой образ жизни. Он не пьющий человек - я не пил, не курю - он тоже не курит. Я думаю, что могу от него не отстать в плане состояния здоровья, хотя наши беглые меня каждый месяц хоронят. Трамп - он же бульдозер, лошадь. Буду стараться быть крепче Трампа", - отметил Лукашенко, которому 30 августа исполнится 71 год.