Путин обсудил с Мирзиёевым переговоры с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым рассказал о беседе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - следует из сообщения.

Лидеры двух стран также обсудили график предстоящих встреч и мероприятий, указали в пресс-службе Мирзиёева, добавив, что стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки.

Мирзиёев выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Вместе с тем Мирзиёев и Путин затронули повестку развития двусторонних отношений и обсудили вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере экономики. Кроме того, президенты подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства, информировали в Кремле.

Глава российского государства 6 августа пообщался в Кремле со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, было условлено провести в ближайшие дни личную встречу руководителей двух стран, в настоящее время ведется проработка саммита.