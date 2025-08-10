WAFA: Аббас заявил, что предпримет усилия на всех уровнях, чтобы помешать Израилю

Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II заявил о намерении продолжить свои политические усилия на всех уровнях, в том числе обратится в Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), чтобы помешать планам Израиля по расширению военной операции в секторе Газа.

"Президент подтвердил, что продолжит политические действия на всех уровнях, в том числе обратится в Совет Безопасности ООН, ЛАГ и ОИС для привлечения международной и региональной поддержки", - сказано в заявлении канцелярии Аббаса, передает агентство WAFA.

Аббас "назвал решение еврейского государства очередным преступлением в череде преступлений Израиля на Западном берегу" и "потребовал его немедленного прекращения". Он также отметил важность "предоставления Государству Палестина возможности взять на себя всю полноту ответственности в секторе Газа" и "немедленного и постоянного прекращения огня".

Отмечается, что после беседы с иорданским монархом состоялся телефонный разговор Аббаса с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Некоторое время назад израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии израильского премьера, сообщила о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил инициированный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.