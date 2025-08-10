Лукашенко отметил, что не видит своего сына в большой политике

ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что не видит своего младшего сына Николая в большой политике, и попросил не называть его своим преемником.
"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим", - сказал глава государства в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".
Он добавил, что Николай "в меру какой-то оппозиционный", хотя и поддерживает его действия "понимает, разбирается во всем".
