Лукашенко отметил, что не видит своего сына в большой политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что не видит своего младшего сына Николая в большой политике, и попросил не называть его своим преемником.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим", - сказал глава государства в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

Он добавил, что Николай "в меру какой-то оппозиционный", хотя и поддерживает его действия "понимает, разбирается во всем".