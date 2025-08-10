Fox: встреча президентов России и США может состояться 11 августа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться 11 августа. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал Fox News.

Сообщается, что в качестве предполагаемого места переговоров рассматривался Рим.

По информации источника ТАСС, саммит России и США не будет проходить в Европе. Ранее сообщалось, что встречу может принять одна из арабских стран.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. По его словам, в качестве ориентира была выбрана следующая неделя.