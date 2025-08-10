Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 августа 2025 / 22:11
КОТИРОВКИ
USD
10/08
79.7796
EUR
10/08
92.8800
Новости часа
Во Франции начали расследование после угроз расправы в адрес Макрона ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в конце следующей недели
Москва
10 августа 2025 / 22:11
Котировки
USD
10/08
79.7796
0.0000
EUR
10/08
92.8800
0.0000
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
8 августа 2025 / 19:45
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
8 августа 2025 / 15:48
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
SCMP: десятки монахов покинули монастырь Шаолинь из-за ужесточения распорядка
8 августа 2025 / 17:42
SCMP: десятки монахов покинули монастырь Шаолинь из-за ужесточения распорядка
© ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Новый настоятель буддийского монастыря Шаолинь Ши Иньлэ провел реформы, на этом фоне монастырь за неделю покинули десятки послушников, сообщает газета South China Morning Post.

Как отмечается, Ши Иньлэ, известный своей идейной убежденностью, сразу после назначения настоятелем 29 июля провел "пять решительных реформ". Отменены коммерческие представления, запрещены дорогостоящие ритуалы посвящения, закрываются магазины на территории монастыря, монахам предписано по возможности обеспечивать свое проживание самостоятельно занятиями фермерством, изменена система распределения дохода.

Вместе с тем новый наставник приостановил международные туристические программы с демонстрацией боевых искусств. Монахов обязали участвовать в утренних молитвах, начинающихся в 04:30, после чего они должны заниматься фермерскими делами, а затем практиковаться в боевых искусствах. Все это время их смартфоны должны находиться в специальном хранилище, пользоваться ими можно не более 30 минут в день. Запрещены также все формы развлечений, пишет издание.

Согласно публикации, за первую неделю с новой администрацией монастырь покинули свыше 30 человек. При этом неизвестно, ушли ли они в другие монастыри или решили вернуться к светской жизни. 

Смена руководства произошла в конце прошлого месяца, когда монастырь сообщил, что бывший наставник храма Ши Юнсинь подозревается в "совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проекты", а также в "серьезных нарушениях буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей". Буддийская ассоциация Китая лишила его духовного сана. 

ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
20:47
Во Франции начали расследование после угроз расправы в адрес Макрона
20:33
ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в конце следующей недели
20:15
Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать с Украины, а украинцам некуда
19:59
Нетаньяху считает "поощрением терроризма" запрет Германии на поставки оружия
19:28
Шесть человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике
19:15
Путин и Лукашенко обсудили контакты президента России с Уиткоффом
18:57
Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину
18:47
Туск допустил скорую заморозку боевых действий на Украине
18:30
Моди заявил, что с нетерпением ждет визита Путина в Индию
18:15
Путин обсудил с Токаевым ход диалога с Вашингтоном по урегулированию на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения