SCMP: десятки монахов покинули монастырь Шаолинь из-за ужесточения распорядка

Новый настоятель буддийского монастыря Шаолинь Ши Иньлэ провел реформы, на этом фоне монастырь за неделю покинули десятки послушников, сообщает газета South China Morning Post.

Как отмечается, Ши Иньлэ, известный своей идейной убежденностью, сразу после назначения настоятелем 29 июля провел "пять решительных реформ". Отменены коммерческие представления, запрещены дорогостоящие ритуалы посвящения, закрываются магазины на территории монастыря, монахам предписано по возможности обеспечивать свое проживание самостоятельно занятиями фермерством, изменена система распределения дохода.

Вместе с тем новый наставник приостановил международные туристические программы с демонстрацией боевых искусств. Монахов обязали участвовать в утренних молитвах, начинающихся в 04:30, после чего они должны заниматься фермерскими делами, а затем практиковаться в боевых искусствах. Все это время их смартфоны должны находиться в специальном хранилище, пользоваться ими можно не более 30 минут в день. Запрещены также все формы развлечений, пишет издание.

Согласно публикации, за первую неделю с новой администрацией монастырь покинули свыше 30 человек. При этом неизвестно, ушли ли они в другие монастыри или решили вернуться к светской жизни.

Смена руководства произошла в конце прошлого месяца, когда монастырь сообщил, что бывший наставник храма Ши Юнсинь подозревается в "совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проекты", а также в "серьезных нарушениях буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей". Буддийская ассоциация Китая лишила его духовного сана.