Политика
Лукашенко назвал почти семейными отношения с Си Цзиньпином
8 августа 2025 / 17:58
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свои отношения с китайским лидером Си Цзиньпином почти семейными.
"У нас очень сильные отношения. Более того, вы знаете, что мой младший сын учится в Китае. У нас установились с ними уже такие, знаете, семейные, можно сказать, отношения", - отметил глава белорусского государства в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".
"У нас есть форма общения, когда моя семья - я и Коля - приезжаю к нему домой и мы обсуждаем какие-то вопросы. И он у меня дома был. У нас давно-давно сложились с ними теплые дружеские отношения", - указал Лукашенко.
