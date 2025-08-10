Путин обсудил с Токаевым ход диалога с Вашингтоном по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева об итогах своей встречи 6 августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава российского государства позвонил президенту Казахстана, "чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса".

"Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, нацеленные на поиск путей мирного разрешения конфликта", - указали в пресс-службе.

Путин пообщался с Уиткоффом 6 августа в Кремле. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, было условлено провести в ближайшие дни личную встречу руководителей двух стран, в настоящее время осуществляется проработка саммита.

Кроме того, стороны обсудили практические аспекты развития экономического сотрудничества Москвы и Астаны.