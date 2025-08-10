Моди заявил, что с нетерпением ждет визита Путина в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди информировал о том, что у него состоялся "очень хороший" разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным", - указал он в соцсети Х.

"Мы обсудили прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал индийский премьер.

Он также выразил благодарность главе российского государства за то, что в ходе разговора он поделился последними событиями по Украине.

Вместе с тем Моди отметил, что с нетерпением ждет визита Путина в Индию в 2025 году. "Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году", - добавил он.