Туск допустил скорую заморозку боевых действий на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским назвал возможной приостановку боевых действий на Украине в ближайшее время.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта - не конец войны, а именно заморозка конфликта - представляется ближе, чем дальше. На это есть определенные надежды", - сказал он в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Туск также отметил, что Киев рассчитывает на участие Европы, в частности Польши, в разработке соглашения, которое положит конец конфликту.

В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни. По его словам, в качестве ориентира была выбрана следующая неделя.