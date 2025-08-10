Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
8 августа 2025 / 19:45
8 августа 2025 / 15:48
7 августа 2025 / 13:09
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
Политика
Вэнс заявил, что США не планируют признавать Палестину
8 августа 2025 / 18:57
© Kin Cheung - Pool/ Getty Images/ТАСС

США не планируют признавать Палестину и считают необходимым ликвидацию радикального движения ХАМАС. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс при общении с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.

"Мы не планируем признать палестинское государство. Я не знаю, что по-настоящему означало бы признание палестинского государства, учитывая, что там нет функционирующего правительства", - сказал вице-президент.

Что касается возможного признания Палестины Лондоном, он заявил: "Это один из тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Разумеется, Соединенное Королевство само будет принимать решения". "Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что у нас очень простые цели, касающиеся ситуации в Израиле и секторе Газа. прежде всего, мы хотим, чтобы движение ХАМАС больше никогда не могло нападать на ни в чем не повинное мирное населения Израиля. Мы полагаем, что этого нужно достичь путем искоренения ХАМАС", - указал Вэнс.

"Во-вторых, президент США глубоко тронут ужасными картинами гуманитарного кризиса в Газе. Так что мы хотим решить эту проблему", - добавил он.

В конце июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера распространила заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сентябрьской сессии ГА ООН.

