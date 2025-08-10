Путин и Лукашенко обсудили контакты президента России с Уиткоффом

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили встречу главы российского государства со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

"Главы государств детально обсудили состоявшуюся встречу президента России со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин детально проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения", - следует из сообщения.