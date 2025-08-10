Шесть человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике

В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в КБР пострадали шесть человек, в том числе пятеро госпитализированы. Состояние всех пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"Согласно оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.