Общество
Шесть человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике
8 августа 2025 / 19:28
© Нуржан Кубадиева/ ТАСС
В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в КБР пострадали шесть человек, в том числе пятеро госпитализированы. Состояние всех пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
"Согласно оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
