ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину не изменился за неделю и составляет 78,4%. Опрос проводился с 28 июля по 3 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% опрошенных (без изменений), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,4 п.п. и составляет 74,3%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 49,3% респондентов (минус 0,2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,7% участников опроса (плюс 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,1% сограждан (плюс 0,4 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,2%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,6%, КПРФ - 10,1%, ЛДПР - 10,5%, "Справедливой России - За правду" - 3,8%, "Новых людей" - 7,8%.