Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в связи с решением германского правительства приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, назвав этот шаг "поощрением терроризма". Соответствующее сообщение распространила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером Мерцем и выразил глубокое разочарование его решением ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю. Вместо того чтобы поддержать справедливую войну Израиля против ХАМАС, террористической группировки, совершившей самое жестокое нападение на еврейский народ со времен Холокоста, Германия фактически поощряет терроризм, вводя оружейное эмбарго против Израиля", - сказано в заявлении.

Нетаньяху также акцентировал внимание, что "цель Израиля - не оккупация Газы, а освобождение ее от власти ХАМАС и создание условий для формирования там мирного правительства", указали в канцелярии.

Некоторое время назад Мерц объявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Свое решение он объяснил "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых вечером 7 августа было принято кабмином Израиля".