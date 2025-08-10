ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать с Украины, а украинцам некуда
8 августа 2025 / 20:15
© БелТА/ ТАСС
Владимиру Зеленскому есть куда бежать с Украины, а украинцам бежать некуда. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".
"Я вижу поведение Володи Зеленского. Я не верю, что он такой мужественный герой. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут, если мы мобилизуемся?" - задался он вопросом.
