ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в конце следующей недели

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "встреча возможна в конце следующей недели".

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. По его словам, в качестве ориентира была выбрана следующая неделя.