ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
8 августа 2025 / 19:45
Эксперт: с точки зрения США, европейские рынки должны умереть
8 августа 2025 / 15:48
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политика
ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в конце следующей недели
8 августа 2025 / 20:33
© Михаил Метцель/ ТАСС
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, "встреча возможна в конце следующей недели".
В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. По его словам, в качестве ориентира была выбрана следующая неделя.
Актуально