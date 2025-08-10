Во Франции начали расследование после угроз расправы в адрес Макрона

Правоохранительные органы Франции инициировали расследование после угроз в адрес президента республики Эмманюэля Макрона, высказанных раввином Давидом Даниэлем Коэном в видеоролике, который размещен на видеохостинге YouTube. Об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа передает Agence France-Presse (AFP).

"Расследование было начато в связи с угрозой убийства в адрес президента республики", - следует из сообщения.

Дело было открыто после того, как на видеозапись обратил внимание министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо. В прокуратуре уточнили, что расследование поручено бригаде уголовного розыска судебной полиции.

Согласно информации AFP, в видеоролике раввин, который предположительно находится в Израиле, подверг жесткой критике французского лидера, выразив недовольство его решением признать Государство Палестина.

О готовности признать Государство Палестина Макрон заявил 24 июля. Он намерен сделать это на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.