Безопасность
Российские ВС поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
11 августа 2025 / 13:14
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - указали в министерстве.
