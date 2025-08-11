Российские ВС поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - указали в министерстве.