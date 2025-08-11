Туск заявил, что Европа не признает территориальные уступки Украины

Страны Европы не примут решения украинского конфликта, подразумевающие территориальные уступки в пользу России. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

"Российские власти должны понять, что Запад, европейские государства, не примут российские условия", - отметил политик. По его словам, речь идет о возможных территориальных уступках со стороны Украины. "Мы не можем допустить, чтобы Россия вышла из этой войны еще более сильной", - подчеркнул Туск. Вместе с тем он выразил уверенность, что потенциальный обмен территориями между Россией и Украиной нельзя обсуждать без участия Киева.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение Москвой части украинских районов, перешедших под контроль РФ. В связи с этим американской лидер акцентировал внимание на том, что "Владимир Зеленский должен быть готов что-то подписать".

В тот же день Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее планы проведения этих переговоров подтвердил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.