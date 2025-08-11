Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
Экономика
Компания Petroneft объявила о добровольной ликвидации
11 августа 2025 / 13:41
© Егор Алеев/ ТАСС
Работавшая в России ирландская нефтяная компания Petroneft Resources объявила о добровольной ликвидации. Об этом говорится в сообщении компании.
"Компания добровольно ликвидируется участниками", - приводится в сообщении формулировка резолюции, принятой на внеочередном общем собрании акционеров.
Отмечается, что ликвидатором компании назначен Дэвид ван Дессель, который распределит активы компании в денежной или другой форме между ее участниками.
Petroneft - ирландская компания, владевшая нефтеактивами в Томской области.
