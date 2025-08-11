Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Компания Petroneft объявила о добровольной ликвидации
11 августа 2025 / 13:41
Компания Petroneft объявила о добровольной ликвидации
© Егор Алеев/ ТАСС

Работавшая в России ирландская нефтяная компания Petroneft Resources объявила о добровольной ликвидации. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания добровольно ликвидируется участниками", - приводится в сообщении формулировка резолюции, принятой на внеочередном общем собрании акционеров. 

Отмечается, что ликвидатором компании назначен Дэвид ван Дессель, который распределит активы компании в денежной или другой форме между ее участниками.

Petroneft - ирландская компания, владевшая нефтеактивами в Томской области.

