Российские ВС освободили Луначарское в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.