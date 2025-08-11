Правительство вдвое сократит время рассмотрения заявлений на материнский капитал

Время рассмотрения госструктурами заявлений на материнский капитал сократится с 10 до 5 рабочих дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими замами.

"Мы внесли ряд изменений в правила предоставления материнского капитала. Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании - с 10 до 5 рабочих дней", - указал он.

Мишустин также отметил, что обработка запросов и дополнительных документов по заявке потребует 12 дней, а не 20, как было ранее. По его словам, "важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг".

На сегодняшний день размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго - еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).