Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, заявили в Кремле.

"Пашинян детально информировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - сказано сообщении.

Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, подтвердив готовность Москвы оказывать содействие этому процессу.

"Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - указали в Кремле.

Вместе с тем глава российского государства рассказал Пашиняну об итогах контактов со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Премьер Армении, в свою очередь, приветствовал шаги, нацеленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Кроме того, стороны затронули развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза.

В минувшую пятницу по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила США право на управление этим коридором на 99 лет.