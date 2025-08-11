Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 августа 2025 / 20:07
КОТИРОВКИ
USD
11/08
79.7796
EUR
11/08
92.8800
Новости часа
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Москва
11 августа 2025 / 20:07
Котировки
USD
11/08
79.7796
0.0000
EUR
11/08
92.8800
0.0000
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
11 августа 2025 / 14:31
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, заявили в Кремле.

"Пашинян детально информировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - сказано сообщении.

Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, подтвердив готовность Москвы оказывать содействие этому процессу. 

"Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - указали в Кремле.

Вместе с тем глава российского государства рассказал Пашиняну об итогах контактов со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Премьер Армении, в свою очередь, приветствовал шаги, нацеленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Кроме того, стороны затронули развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза.

В минувшую пятницу по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила США право на управление этим коридором на 99 лет. 

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
18:32
Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения
18:17
Арестована первая подозреваемая в ограблении отделения почты на юге Москвы
17:59
Патрушев: море превращается в главную арену западной политики против России
17:44
Макрон инициировал создание международной коалиции по стабилизации Газы
17:29
Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности СГ
17:16
Российский кинопрокат в выходные возглавил фильм "Одно целое"
16:59
Миронов выступил против введения запрета на звонки через мессенджеры
16:45
Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения