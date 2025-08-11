В Киргизии рекомендовали трудовым мигрантам вернуться в страну

Трудовым мигрантам из Киргизии рекомендуется возвращаться из-за рубежа на родину, чтобы работать внутри страны. С соответствующим призывом выступил глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

"Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мы будем возвращать мигрантов. И время пришло. Мигранты могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу", - цитирует его издание "Кактус".

Ташиев отметил, что страна испытывает острую нехватку рабочих рук, только в Нарынской области осуществляется сооружение 127 объектов.

Россия остается основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. Согласно разным оценкам, на сегодняшний день на заработках в РФ находятся от 300 до 600 тыс. граждан республики.