11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
Общество
В Киргизии рекомендовали трудовым мигрантам вернуться в страну
11 августа 2025 / 14:43
В Киргизии рекомендовали трудовым мигрантам вернуться в страну
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Трудовым мигрантам из Киргизии рекомендуется возвращаться из-за рубежа на родину, чтобы работать внутри страны. С соответствующим призывом выступил глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

"Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мы будем возвращать мигрантов. И время пришло. Мигранты могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу", - цитирует его издание "Кактус".

Ташиев отметил, что страна испытывает острую нехватку рабочих рук, только в Нарынской области осуществляется сооружение 127 объектов.

Россия остается основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. Согласно разным оценкам, на сегодняшний день на заработках в РФ находятся от 300 до 600 тыс. граждан республики.

