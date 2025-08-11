Суточные потери Вооруженных сил Украина (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 335 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне группировки "Север" составили до 170 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 225. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено свыше 200 и до 410 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли более 255 солдат в зоне группировки "Восток" и до 75 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.