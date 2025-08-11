Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
Общество
Прощание с Иваном Краско состоится в Театре имени Комиссаржевской 13 августа
11 августа 2025 / 15:12
© Денис Вышинский/ ТАСС
Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско состоится в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре им. В. Ф. Комиссаржевской 13 августа, сообщает ТАСС.
"Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10:00 мск до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, д. 19", - говорится в сообщении.
Отпевание пройдет на Комаровском мемориальном кладбище в 13:30 мск. Похороны состоятся там же в 14:00 мск.
Ранее стало известно, что Краско будет похоронен рядом с могилой своего сына, актера Андрея Краско.
Актуально