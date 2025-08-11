Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 августа 2025 / 20:07
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Общество / Военная индустрия / Политика и религия
Общество
Президент РФ запретил закупку для армии одежды иностранного производства
11 августа 2025 / 15:28
Президент РФ запретил закупку для армии одежды иностранного производства
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым военная форма и другое вещевое имущество для российской армии с 2026 года должны быть исключительно российского производства.

"В целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд ВС РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества, постановляю: принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России", - следует из текста документа.

Указ вступает в силу с 11 августа, сформулированная главой государства задача поставлена правительству, Минобороны и Минпромторгу.

Вещевое имущество военнослужащих включает предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, спецодежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственное имущество. Поставка вещевого имущества в армию осуществляется в рамках гособоронзаказа. 

