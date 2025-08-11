Президент РФ запретил закупку для армии одежды иностранного производства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым военная форма и другое вещевое имущество для российской армии с 2026 года должны быть исключительно российского производства.

"В целях исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд ВС РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества, постановляю: принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России", - следует из текста документа.

Указ вступает в силу с 11 августа, сформулированная главой государства задача поставлена правительству, Минобороны и Минпромторгу.

Вещевое имущество военнослужащих включает предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, спецодежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственное имущество. Поставка вещевого имущества в армию осуществляется в рамках гособоронзаказа.