11 августа 2025 / 20:07
11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
Врачи из Калининграда получили 9 и 9,5 года колонии за убийство младенца
11 августа 2025 / 15:45
Врачи из Калининграда получили 9 и 9,5 года колонии за убийство младенца
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Московский областной суд вынес приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой в виде 9 и 9,5 года колонии соответственно по делу об убийстве новорожденного, сообщает ТАСС.

"Суд назначил наказание Белой в виде 9,5 года колонии общего режима и 3 года запрета на врачебную деятельность. Сушкевич было назначено 9 лет общего режима и 3 года запрета на врачебную деятельность", - говорится в сообщении.

В ходе прений сторон о таком же наказании просил прокурор. Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, сочтя вину Белой и Сушкевич доказанной.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главврача родильного дома № 4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства.

Согласно материалам дела, в ноябре 2019 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году врачей судили по этому делу в Калининграде. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения. В октябре 2024 года Верховный суд отправил их дело на новое апелляционное рассмотрение. Первый апелляционный суд в Москве 18 декабря того же года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Мособлсуд.

