Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 августа 2025 / 20:07
КОТИРОВКИ
USD
11/08
79.7796
EUR
11/08
92.8800
Новости часа
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Москва
11 августа 2025 / 20:07
Котировки
USD
11/08
79.7796
0.0000
EUR
11/08
92.8800
0.0000
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Seznam: в Чехии отмечается рост случаев заражений венерическими заболеваниями
11 августа 2025 / 15:58
Seznam: в Чехии отмечается рост случаев заражений венерическими заболеваниями
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

В Чехии в последние годы отмечается существенный рост числа случаев инфицирования венерическими заболеваниями. Об этом информировал новостной портал Seznam.

За последнее десятилетие количество случаев заражения сифилисом в республике выросло на 60%. Увеличение заболеваемости гонореей вдвое выше, чем 10 лет назад, и в четыре раза выше, чем 15 лет назад. Пациентов с хламидиозом регистрируется, по данным портала, по несколько тысяч в год.

При этом наибольшее число случаев заражения венерическими болезнями фиксируется в Праге. "Ранее мы думали, что венерические заболевания больше не будут проблемой, что современные диагностика и терапия приведут к их значительному сокращению. Однако оказывается, что это не так", - цитирует портал слова главврача Дерматовенерологической клиники пражской больницы "На Буловке" Филипа Роба.

Он считает, что причиной роста количества случаев заболеваний, передаваемых половым путем, является "безответственное поведение людей" при частой смене сексуальных партнеров. Вместе с тем граждане стали меньше, чем раньше, бояться заразиться такими заболеваниями, поскольку большинство из них поддаются лечению.

"Что касается ВИЧ, то пока еще прохождение терапии с этой болезнью не означает выздоровления. Тем не менее терапия очень эффективна, и люди с этим заболеванием могут вести нормальную жизнь. Это снижает в обществе уровень страха, что может иметь как позитивные, так и негативные последствия", - указал Роб.

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
18:32
Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения
18:17
Арестована первая подозреваемая в ограблении отделения почты на юге Москвы
17:59
Патрушев: море превращается в главную арену западной политики против России
17:44
Макрон инициировал создание международной коалиции по стабилизации Газы
17:29
Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности СГ
17:16
Российский кинопрокат в выходные возглавил фильм "Одно целое"
16:59
Миронов выступил против введения запрета на звонки через мессенджеры
16:45
Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения