Seznam: в Чехии отмечается рост случаев заражений венерическими заболеваниями

В Чехии в последние годы отмечается существенный рост числа случаев инфицирования венерическими заболеваниями. Об этом информировал новостной портал Seznam.

За последнее десятилетие количество случаев заражения сифилисом в республике выросло на 60%. Увеличение заболеваемости гонореей вдвое выше, чем 10 лет назад, и в четыре раза выше, чем 15 лет назад. Пациентов с хламидиозом регистрируется, по данным портала, по несколько тысяч в год.

При этом наибольшее число случаев заражения венерическими болезнями фиксируется в Праге. "Ранее мы думали, что венерические заболевания больше не будут проблемой, что современные диагностика и терапия приведут к их значительному сокращению. Однако оказывается, что это не так", - цитирует портал слова главврача Дерматовенерологической клиники пражской больницы "На Буловке" Филипа Роба.

Он считает, что причиной роста количества случаев заболеваний, передаваемых половым путем, является "безответственное поведение людей" при частой смене сексуальных партнеров. Вместе с тем граждане стали меньше, чем раньше, бояться заразиться такими заболеваниями, поскольку большинство из них поддаются лечению.

"Что касается ВИЧ, то пока еще прохождение терапии с этой болезнью не означает выздоровления. Тем не менее терапия очень эффективна, и люди с этим заболеванием могут вести нормальную жизнь. Это снижает в обществе уровень страха, что может иметь как позитивные, так и негативные последствия", - указал Роб.