Путин обратил внимание на успехи Омской области

Омская область имеет хорошие показатели в самых разных сферах, в том числе в сфере промышленного производства регион развивается вдвое быстрее, чем другие сибирские субъекты Федерации. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Глава государства отметил, что показатель валового регионального продукта демонстрирует рост, "инвестиции растут в основной капитал, промышленное производство". "Прирост промышленного производства - 3,3%, вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - указал он.

Когда руководитель региона пожаловался на значительную долю ветхого и аварийного жилья в области, Путин заявил: "Ветхого, аварийного достаточно много, но меньше, чем по сравнению с другими регионами России".

Хоценко также сообщил о растущих темпах жилищного строительства в регионе. "Рост хороший, но обеспеченность пока все-таки достаточно низкая", - заметил президент.