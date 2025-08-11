Цена золота впервые с 4 августа опускалась ниже $3 400 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $3 400 за тройскую унцию впервые с 4 августа текущего года.

По состоянию на 15:30 мск, стоимость золота снижалась на 1,25% и торговалась на уровне $3 397,3 за тройскую унцию. К 15:35 мск цена на драгметалл замедлила снижение до $3 401,7 за унцию (-1,12%), свидетельствуют данные торгов.