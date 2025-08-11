Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение

Первая в Казахстане АЭС, строительство которой осуществляется при участии Росатома, имеет стратегическое значение для республики. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при общении с казахстанскими победителями и призерами международных предметных олимпиад.

"На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом" имеет стратегическое значение. На днях было официально запущено строительство станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса", - цитирует Токаева его пресс-служба.

В минувшую пятницу в Казахстане был дан старт строительства первой в республике АЭС. Станция будет построена недалеко от поселка Улькен.

14 июня власти республики информировали о том, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, поскольку он представил самое оптимальное предложение.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в прошлом году, большинство голосовавших поддержали сооружение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, расположен в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 км от Алма-Аты. В Улькене проживают порядка 1 740 жителей.