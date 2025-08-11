Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 августа 2025 / 20:08
КОТИРОВКИ
USD
11/08
79.7796
EUR
11/08
92.8800
Новости часа
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Москва
11 августа 2025 / 20:08
Котировки
USD
11/08
79.7796
0.0000
EUR
11/08
92.8800
0.0000
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение
11 августа 2025 / 16:45
Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Первая в Казахстане АЭС, строительство которой осуществляется при участии Росатома, имеет стратегическое значение для республики. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при общении с казахстанскими победителями и призерами международных предметных олимпиад.

"На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом" имеет стратегическое значение. На днях было официально запущено строительство станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса", - цитирует Токаева его пресс-служба.

В минувшую пятницу в Казахстане был дан старт строительства первой в республике АЭС. Станция будет построена недалеко от поселка Улькен. 

14 июня власти республики информировали о том, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, поскольку он представил самое оптимальное предложение.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в прошлом году, большинство голосовавших поддержали сооружение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, расположен в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 км от Алма-Аты. В Улькене проживают порядка 1 740 жителей. 

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
18:32
Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения
18:17
Арестована первая подозреваемая в ограблении отделения почты на юге Москвы
17:59
Патрушев: море превращается в главную арену западной политики против России
17:44
Макрон инициировал создание международной коалиции по стабилизации Газы
17:29
Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности СГ
17:16
Российский кинопрокат в выходные возглавил фильм "Одно целое"
16:59
Миронов выступил против введения запрета на звонки через мессенджеры
16:45
Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения