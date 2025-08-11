Миронов выступил против введения запрета на звонки через мессенджеры

Крупнейшие сотовые операторы должны активизировать борьбу с телефонными мошенниками, а не призывать к запрету звонков через мессенджеры. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские операторы связи предлагают запретить голосовые вызовы через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.

"Данные прошлого года свидетельствуют о том, что большинство мошеннических звонков идут как раз через крупнейших сотовых операторов. Вместо того чтобы пытаться установить официальную монополию на связь, им стоит устранить свои провалы в борьбе с мошенниками", - сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он считает, что операторы связи должны закрывать уязвимости, усиливать фильтрацию и блокировку нежелательных вызовов. "Причем для абонентов эти услуги должны быть бесплатны", - указал Миронов.

Вместе с тем он выразил опасение, что "сегодня речь зашла о возвращении к голосовой связи", а "завтра пойдет речь о возвращении внутреннего роуминга".