Австралийский фильм "Одно целое" режиссера Майкла Шэнкса возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 27,4 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 7 по 10 августа.

Сюжет картины рассказывает о паре, переживающей кризис в отношениях, которая сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, необходимо разгадать тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. Роли в фильме исполнили Элисон Бри, Дэймон Херриман, Дэйв Франко, Миа Мориссей, Санни С. Валия, Джек Кенни и другие.

На второй строчке расположилась российская комедия "Мой папа - медведь" режиссера Максима Максимова, собравшая 24 млн рублей за выходные. В главных ролях: Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин и другие.

Третьим стал фильм "На деревню дедушке", собравший 22 млн рублей. Роли в картине сыграли Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.