Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности СГ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко спецпредставителем, чьи обязанности предусмотрены договором о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Возложить на заместителя министра иностранных дел РФ Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя РФ, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 г.", - следует из текста указа.

Согласно пункту 3 статьи 8 указанного договора стороны должны назначить "специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств".

Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы МИД республики Игоря Секрету спецпредставителем Минска по вопросам реализации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Грушко родился в 1955 году в Москве. В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений, с того же года на дипломатической службе. Владеет английским, нидерландским и французским языками.