11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
Макрон инициировал создание международной коалиции по стабилизации Газы
11 августа 2025 / 17:44
Макрон инициировал создание международной коалиции по стабилизации Газы
© EPA-EFE/ LUDOVIC MARIN / POOL/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал создание международной коалиции под эгидой ООН, призванной стабилизировать ситуацию в секторе Газа. Об этом информировало Agence France-Presse.

"Международная коалиция под эгидой ООН должна быть приоритетом, чтобы бороться с терроризмом, стабилизировать Газу, поддержать ее жителей и сформировать систему управления, обеспечивающую мир и стабильность", - цитирует его агентство.

Макрон назвал катастрофическим план руководства Израиля по расширению военной операции и взятию под контроль всей территории города Газа. "Это заранее объявленная катастрофа беспрецедентной тяжести", - подчеркнул французский лидер, указав, что речь идет "о движении в сторону бесконечной войны".

Ранее стало известно, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по установлению контроля над всей территорией города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 

