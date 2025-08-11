Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
Безопасность
Безопасность
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
11 августа 2025 / 19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение

Россия никогда не смирится с методами шантажа и давления оппонентов, не идет на эскалацию первой и будет действовать в сфере размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на упреждение для гарантированного обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы отвечаем на то, что для наших противников и оппонентов приемлемо как попытка нажима, давления, шантажа, диктата в отношении России. Мы с этим никогда не смиримся", - заявил дипломат.

По словам Рябкова, Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности: "Есть варианты, когда нужно сыграть на упреждение, когда нужно предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять, и тогда это тоже, безусловно, делается и будет делаться".

Замминистра сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио не обращался к Москве в связи с выходом России из моратория по РСМД: "Звонка Рубио не было, и, по большому счету, мы и не ожидали, что это будет". Вместе с тем он полагает, что Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория по РСМД, это имело отрезвляющий эффект: "У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место".

Рябков также уточнил, что Заявление российского МИД о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности "содержит целый ряд конкретных и даже специализированных отсылок к тому, что происходит вокруг". Поэтому те, "кому это положено с точки зрения служебных обязанностей в тех или иных структурах, также замыкающихся на военную сферу и безопасность на Западе, очень четко отследили и зафиксировали".

Касаясь ситуации вокруг Калининградской области Рябков отметил, что ее безопасность будет обеспечиваться Россией "всеми необходимыми средствами" несмотря на угрозы НАТО: "Калининградская область - неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны".

В тоже время дипломат подчеркнул, что  Россия не принимает импульсивных решений и не станет "играть" на искусственное повышение ставок в сфере контроля над вооружениями: "В этой сфере невозможно поддаваться эмоциям, нам надо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю".

