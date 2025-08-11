Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 августа 2025 / 20:04
11 августа 2025 / 19:46
11 августа 2025 / 19:30
Патрушев: море превращается в главную арену западной политики против России
11 августа 2025 / 17:59
Патрушев: море превращается в главную арену западной политики против России
© Михаил Метцель/ ТАСС

Море постепенно превращается в главную арену борьбы Запада против России. На это обратил внимание помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сконцентрировать усилия на экономической войне, прежде всего, блокировании морских перевозок углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья", - отметил он, комментируя усиливающиеся военные угрозы со стороны ВМС стран НАТО на Балтике, Черном море и в Арктике.

Патрушев заявил, что в связи с этим растет роль ВМФ, демонстрирующего морскую мощь России и способного защитить национальные интересы. "Без ВМФ и береговой охраны серьезно снижаются политические и внешнеэкономические возможности России на целом ряде направлений. Именно поэтому определение будущего облика флота находится среди важнейших приоритетов Морской коллегии", - указал он.

Помощник президента также напомнил, что по инициативе Морколлегии были подготовлены и утверждены президентом РФ Стратегия развития ВМФ на период до 2050 года и Стратегия развития корабельного состава органов ФСБ. "В этих документах отражены основные требования к будущему составу и перспективному облику флота, его основные задачи в мирное и военное время", - уточнил он. 

