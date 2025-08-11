Арестована первая подозреваемая в ограблении отделения почты на юге Москвы

Нагатинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении первой подозреваемой в нападении на отделение "Почты России" на юге Москвы 8 августа, передает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шиховой Регине 1996 г. р. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток - до 8 октября текущего года", - следует из решения суда.

Согласно материалам дела, Шихова приехала в столицу из Сызрани. У нее есть несовершеннолетняя дочь. Подозреваемая признала вину и дала показания на других фигурантов дела.

Ранее стало известно о задержании пятерых подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники уже имеют судимость.