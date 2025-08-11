Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
Общество
Арестована первая подозреваемая в ограблении отделения почты на юге Москвы
11 августа 2025 / 18:17

Нагатинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении первой подозреваемой в нападении на отделение "Почты России" на юге Москвы 8 августа, передает ТАСС.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шиховой Регине 1996 г. р. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток - до 8 октября текущего года", - следует из решения суда.
Согласно материалам дела, Шихова приехала в столицу из Сызрани. У нее есть несовершеннолетняя дочь. Подозреваемая признала вину и дала показания на других фигурантов дела.
Ранее стало известно о задержании пятерых подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники уже имеют судимость.
