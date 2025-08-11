В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт

Президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, меры направлены на те организации, которые администрация Трампа считает террористическими. Как отмечает газета, директива дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций в море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты борьбы с группировками.

При этом директива Трампа поднимает несколько серьезных юридических вопросов. Например, будет ли считаться преступлением убийство американскими войсками гражданских лиц, не представляющих непосредственной угрозы, даже если они являются подозреваемыми в преступлении. Пока неясно, подготовило ли Министерство юстиции США заключение с оценкой всех правовых вопросов. NYT напомнило, что в прошлом участие американских военных в операциях по борьбе с наркотиками в Латинской Америке порой выходило за рамки закона.

Согласно газете, идея применения военной силы против наркокартелей плотно укоренилась среди республиканцев и стала одной из ключевых тем обсуждений в ходе избирательной кампании Трампа 2024 года. В своей предвыборной речи будущий президент обещал задействовать силы специального назначения и военно-морские силы, чтобы, по его словам, объявить войну картелям.

Как пишет в этой связи газета, лидеры стран региона всё ещё пытаются разобраться, что может означать указ Трампа. Мексика и Венесуэла — две страны, в которых администрация признала картели террористическими организациями, — кажутся особенно уязвимыми.

Главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПГУ Виктор Хейфец отмечает в этой связи отмечает, что заявление Трампа «это обещанием нарушить международное право. Поэтому в этом латиноамериканские государства вряд ли с ним согласятся. По крайне мере на публичном уровне они это отвергли. Еще в прошлый срок Трампа, когда он хотел направить войска в Мексику, президент этой страны назвал это недопустимым. Поэтому в этом смысле вчерашнее заявление президента Колумбии Густаво Петро, который заявил, что несмотря на то, что Венесуэла не признала его после последних выборов, но если на Венесуэлу будет нанесена атака, то он даст распоряжение колумбийской армии защищать Венесуэлу. Это о многом говорит. Конечно, в военном плане латиноамериканские государства не располагают мощью, сопоставимой с американской. Но если такое применение силы случится, то это будет настолько вопиющим нарушением международного права, что можно предположить возникновение самых неожиданных коалиций и альянсов в Латинской Америке в политическом плане для того, чтобы не допускать продолжение подобных акций».

По словам эксперта, «угроза использования со стороны США подобных методов в политических целях возможна. Это способ давления, и для Трампа это очень характерно. Но иногда такие заявления ничего не значат, ведь Дональд Трамп - это генератор случайных идей, и он в ряде случаев сначала говорит, а потом думает. Но такой угрозы, я бы не исключал, с него станется».