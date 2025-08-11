Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Армения-Азербайждан
Политика
Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения
11 августа 2025 / 18:32
Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения
© Егор Алеев/ ТАСС

Баку и Ереван распространили текст парафированного в американской столице мирного соглашения, включающего 17 пунктов. Текст документа на английском языке был опубликован на сайтах МИД Азербайджана и Армении.

Текст мирного соглашения подписали 8 августа в Вашингтоне министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

В проекте документа, в частности, сказано:

Азербайджан и Армения отказываются от территориальных претензий друг к другу.

Стороны отказываются от применения силы друг против друга.

На границе между Арменией и Азербайджаном не будет сил третьих стран.

Баку и Ереван проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.

Обе страны заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении противостоять этим явлениям в рамках своих юрисдикций.

Стороны не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов мирного соглашения.

Государства создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.

В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Баку и Ереван отзовут взаимные иски на международных площадках.

Стороны могут заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере.

Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения.

