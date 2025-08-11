Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения

Баку и Ереван распространили текст парафированного в американской столице мирного соглашения, включающего 17 пунктов. Текст документа на английском языке был опубликован на сайтах МИД Азербайджана и Армении.
Текст мирного соглашения подписали 8 августа в Вашингтоне министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.
В проекте документа, в частности, сказано:
Азербайджан и Армения отказываются от территориальных претензий друг к другу.
Стороны отказываются от применения силы друг против друга.
На границе между Арменией и Азербайджаном не будет сил третьих стран.
Баку и Ереван проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения.
Обе страны заявили об осуждении всех видов сепаратизма и терроризма и намерении противостоять этим явлениям в рамках своих юрисдикций.
Стороны не могут ссылаться на внутренние законы для невыполнения пунктов мирного соглашения.
Государства создадут совместную комиссию для контроля выполнения мирного соглашения.
В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения Баку и Ереван отзовут взаимные иски на международных площадках.
Стороны могут заключить отдельные соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере.
Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения.