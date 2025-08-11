Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 августа 2025 / 20:09
КОТИРОВКИ
USD
11/08
79.7796
EUR
11/08
92.8800
Новости часа
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Москва
11 августа 2025 / 20:09
Котировки
USD
11/08
79.7796
0.0000
EUR
11/08
92.8800
0.0000
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным

 

Президент США Дональд Трамп провел 11 августа пресс-конференцию в Белом доме. Он в частности заявил, что ожидает конструктивной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что саммит на Аляске будет скорее предварительным.

Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине: «Я скажу ему: "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее". И он не будет связываться со мной». При этом президент не исключил, что возможно он выйдет из переговорного процесса: «пожелаю удачи, и этим все кончится. Я могу сказать, что урегулировать это не получится».

Трамп сообщил также, что проинформирует Зеленского и европейцев по итогам встречи с Путиным. При этом он не подтвердил намерение приглашать Зеленского на саммит на Аляске.

Трамп утверждает, что в течение первой пары минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине. Однако он считает, что в конечном счете сможет усадить Путина за стол переговоров вместе с Зеленским.

Американский лидер также допустил нормализацию торговых отношений с Москвой и добавил, что «РФ обладает очень ценными земельными ресурсами».

 

Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
19:12
Рябков: В сфере РСМД Россия будет действовать на упреждение
18:45
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
18:32
Азербайджан и Армения обнародовали проект мирного соглашения
18:17
Арестована первая подозреваемая в ограблении отделения почты на юге Москвы
17:59
Патрушев: море превращается в главную арену западной политики против России
17:44
Макрон инициировал создание международной коалиции по стабилизации Газы
17:29
Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности СГ
17:16
Российский кинопрокат в выходные возглавил фильм "Одно целое"
16:59
Миронов выступил против введения запрета на звонки через мессенджеры
16:45
Токаев отметил, что строящаяся при участии России АЭС имеет стратегическое значение
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения