Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным

Президент США Дональд Трамп провел 11 августа пресс-конференцию в Белом доме. Он в частности заявил, что ожидает конструктивной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что саммит на Аляске будет скорее предварительным.

Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине: «Я скажу ему: "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее". И он не будет связываться со мной». При этом президент не исключил, что возможно он выйдет из переговорного процесса: «пожелаю удачи, и этим все кончится. Я могу сказать, что урегулировать это не получится».

Трамп сообщил также, что проинформирует Зеленского и европейцев по итогам встречи с Путиным. При этом он не подтвердил намерение приглашать Зеленского на саммит на Аляске.

Трамп утверждает, что в течение первой пары минут встречи поймет, возможна ли сделка по Украине. Однако он считает, что в конечном счете сможет усадить Путина за стол переговоров вместе с Зеленским.

Американский лидер также допустил нормализацию торговых отношений с Москвой и добавил, что «РФ обладает очень ценными земельными ресурсами».