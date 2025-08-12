Вашингтон проигнорирует подходы ЕС к переговорам с Россией – политаналитик Павлив
11 августа 2025 / 20:04
Трамп: саммит на Аляске будет скорее предварительным
11 августа 2025 / 19:46
В борьбе с наркокартелями Трамп готов нарушить международное право - эксперт
11 августа 2025 / 19:30
Политика
Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине
11 августа 2025 / 18:45
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
"Я изложил последовательную позицию Индии относительно необходимости скорейшего и мирного урегулирования конфликта", - указал глава индийского правительства в соцсети Х по итогам беседы с Зеленским.
Моди также отметил, что Нью-Дели неизменно "готов вносить посильный вклад в этом направлении".
Актуально