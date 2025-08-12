Моди заявил Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

"Я изложил последовательную позицию Индии относительно необходимости скорейшего и мирного урегулирования конфликта", - указал глава индийского правительства в соцсети Х по итогам беседы с Зеленским.

Моди также отметил, что Нью-Дели неизменно "готов вносить посильный вклад в этом направлении".